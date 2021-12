Blocos afros e guitarra baiana são os destaques da Avenida

Um dia de celebração à cultura negra e homenagens aos 70 anos da guitarra baiana. Assim ficaram marcados os desfiles de domingo, 10, no Circuito Osmar (Campo Grande-Sé), área mais tradicional do Carnaval de Salvador. Comandados por Carlinhos Brown, cerca de 10 mil integrantes de blocos afros e 450 percussionistas iniciaram os festejos, dando espaço à mistura de raças, culturas e ritmos. A festa despontou com uma prévia do novo circuito carnavalesco que deve tomar conta das ruas da capital, em 2014: o Afródomo.

Tema do Carnaval 2013, a guitarra baiana também foi homenageada pelos recém-completos 70 anos de história. Liderando o bloco "Coruja", a cantora Ivete Sangalo recebeu o guitarrista Armandinho. Juntos, os artistas cantaram músicas de antigos carnavais, como o clássico "Vida Boa". Armandinho ainda acompanhou Ivete nas músicas "Real Fantasia" e "Dalila", ambas do repertório da cantora.

Os moradores das periferias também foram celebrados no Campo Grande. Intitulando-se como a "voz dos humildes e dos pobres", o cantor EdCity marcou passagem pelo circuito com música em que aparece como o herói dos guetos, o "Ciclope". Para fazer jus ao título heroico, inspirado nos quadrinhos, o cantor foi às ruas devidamente fantasiado do personagem da saga X-Men.

O circuito Osmar também foi tomado pelo tapete branco dos Filhos de Gandhy. Com turbante, colar e alfazema na mão, o bloco desfilou sob o tema "Construindo o futuro com olhar refletido no passado" . Como já é tradição, o bloco saiu do Largo do Pelourinho até o Campo Grande. Ainda no Pelô, os foliões realizaram o Padê do Gandhy, oferenda a Exu, que abre os caminhos para uma festa de paz.

O folião pipoca também teve espaço neste quarto dia da folia. O microtrio, montado em um Fiat Strada, levou artistas da MPB e da música instrumental ao Campo Grande, como Chico Damatta, Ivan Bastos, Ivan Huol, Sérgio Albuquerque e Marinho. Entoando antigos sucessos do carnaval, o microtrio ainda trouxe o músico paraibano Chico César, em pleno bloco sem cordas.

Assim como nos últimos anos, a dançarina e apresentadora Carla Perez comandou a festa da criançada ainda pela manhã, por meio do bloco Algodão Doce. Vestida de Magali, a famosa personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza, o artista levou ao trio o marido e cantor da banda Harmonia do Samba, Xanddy,como também os filhos Camilly Victória e Victor Alexandre.

Neste segunda-feira, 11, o Campo Grande contará com o bloco "As Muquiranas", com a banda Psrico, como também com o bloco Papa, com a banda Babado Novo. Confira aqui a programação completa do Circuito Osmar.



adblock ativo