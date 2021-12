Blocos afro tomam conta do Afródromo nesta segunda

A segunda-feira, 3, é dia dos blocos afro Muzenza, Ilê Aiyê, Malê Debalê e Okambi, no Circuito Osmar, no Campo Grande, pelo Afródromo. Tem também o Aspiral do Reggae, misturando o ritmo jamaicano com o Rap, o grupo Nova Saga, o Blocão da Liberdade, com o samba do grupo Movimento, além do samba reggae do bloco afro Mundo Negro.

No Afródromo, o Ilê Aiyê, sai às 18h, comemorando 40 anos de Carnaval, em seguida, às 18h30, tem o Malê Debalê, com seu autêntico samba-reggae, o Okambi, do Engenho Velho de Brotas, e os tambores do Muzenza.

No Circuito Batatinha, no Pelourinho, O desfile começa com o bloco e a banda

