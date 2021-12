Bloco traz miscelânea de cores para desfile

Novidade inspirada em eventos asiáticos e difundida em festas eletrônicas europeias, o Zim Color promete transformar serpentinas e confetes em elementos démodé. O pó colorido, produzido à base de amido de milho ou de arroz, é tingido com corantes alimentícios.



Cerca de meia tonelada do produto será distribuída aos foliões do tradicional bloco Os Mascarados, que este ano sai no circuito Dodô (Barra-Ondina), na quinta-feira de Carnaval. A intenção é transformar o desfile em uma miscelânea de cores.



Segundo a assessoria do bloco, os fabricantes do produto propuseram a parceria, prontamente aceita: "Entendemos que esse pó tem tudo a ver com nossos foliões, por ser colorido, divertido".



A ideia



O filósofo Pablo Arruti, 28, é o dono da ideia, que surgiu quando ele morava na Espanha e conheceu o Holi Festival das Cores, um evento originalmente realizado na Índia com a intenção de celebrar, de um jeito transcendental, a chegada da primavera.



"Era um festival hindu, onde as pessoas atiravam tintas coloridas umas nas outras. Originalmente, ele tinha um ar espiritual, como tudo na Índia, mas foi se espalhando pelo mundo em festas eletrônicas", explicou.



Sem riscos



Ao lado da namorada, a jornalista Lorena Caliman (foto), Arruti é o seu único fabricante oficial na América Latina. O casal usa cinco máquinas industriais para fazer o pó e, neste Carnaval, conseguiu vender uma tonelada e meia do produto.



"São milhares as formas de utilização. O Zim Color exercita a criatividade, é lúdico, educativo e as crianças amam", afirma Lorena. Quanto a possíveis riscos, Arruti explica: "Por ser feito de forma totalmente orgânica, o pó não tem elementos tóxicos na composição" e sai facilmente durante a lavagem.



Por isso, a demanda de produção tem crescido bastante. Os principais clientes são bufês infantojuvenis, boates e produtores de festas eletrônicas. O pó já foi atração do Festival da Primavera, promovido em setembro, no Rio Vermelho, pela prefeitura.

