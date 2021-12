Bloco Pipoca Indignada desfila pelo segundo ano

O Carnaval deste ano terá, pela segunda vez consecutiva, o bloco "Pipoca Indignada", formado pelos integrantes do Movimento Desocupa Salvador e por pessoas preocupadas em realizar o resgate da cidadania, a lutar contra a privatização de espaços públicos e, em especial, a privatização do Carnaval de Salvador. O desfile será no circuito Dodô (Barra-Ondina), na quinta-feira, dia 7, com concentração marcada para as 15h30, no Farol da Barra.

Para colocar o bloco na rua, a integrante do Desocupa Salvador, Maria Beatriz Barreto, diz que é preciso contar com a colaboração e boa vontade das pessoas. "A bandinha que acompanhada a gente, por exemplo, é paga com um dinheiro doado por pessoas que aprovam o movimento", conta. Maria Beatriz diz que o bloco será mais animado que o ano passado. "Além de muitas pessoas garantirem presença, outros movimentos também vão participar", acrescenta.

A "Pipoca Indignada" surgiu com o objetivo de chamar a atenção para a privatização de uma festa que é caracterizada por ser popular. "Para a gente, o Camarote Salvador é um símbolo da privatização do Carnaval. Hoje os camarotes são mini Carnavais dentro de um circuito", diz.

O movimento teve início no ano passado, após um grupo de cidadãos soteropolitanos iniciarem uma série de protestos contra a administração da cidade, em especial pelo uso da Praça de Ondina para a montagem do Camarote Salvador, no Carnaval de 2012. Na época, questionamentos foram levantados sobre o processo de licitação entre a Premium Produções, Criações Artísticas e Eventos Ltda., empresa que representa o Camarote Salvador, e a Superintendência de Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), que resultou no uso do área por cinco anos em troca de R$ 1 milhão e benfeitorias no local.

A instalação do empreendimento gerou polêmica e uma Ação Civil Pública chegou a ser ajuizada pela Defensoria Pública da União da Bahia (DPU/BA), no dia 10 de fevereiro de 2012. Em julho do mesmo ano, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi assinado entre a Premium Produções, Criações Artísticas e Eventos Ltda., empresa que representa o Camarote Salvador, a Superintendência de Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e os Ministérios Públicos Federal (MPF) e Estadual (MPE/BA).

Defensoria Pública da União da Bahia (DPU/BA), no entanto, acredita que as medidas citadas no termo, embora favoráveis, não resolvem a situação e deve levar o caso para julgamento no Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região.

