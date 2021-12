Bloco Papa renova contrato com a banda Babado Novo

O Bloco Papa voltou a apostar na parceria com a banda Babado Novo. Liderada com por Mari Antunes, que estrou no Carnaval baiano este ano, o grupo puxará o bloco durante três dias (domingo, segunda e terça) no Carnaval de 2014.

Desde maio no Babado Novo, Mari fala que estar no grupo e fazer parte do Carnaval é a realização de um sonho. No domingo, 11, durante estreia no Carnaval à frente do Babado, a artista de 26 anos não conteve as lágrimas e acabou chorando no trio. "Vocês não sabem o sonho que é trabalhar aqui hoje", disse emocionada.

O grupo Babado Novo surgiu em 2001 com a cantora Claudia Leitte, que segue em carreira solo desde 2008.

