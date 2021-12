Bloco Netos de Momo desfila em Barreiras

O bloco sem cordas Netos de Momo coloriu o Centro histórico de Barreiras (a 858 km de Salvador) na tarde deste domingo, 10. Com fantasias criativas, foliões de todas as idades levaram irreverência para as ruas, animados pelo som de marchinhas e frevos, relembrando os antigos carnavais.

Com 29 anos de história, o grupo manteve a tradição de reunir famílias e turmas de amigos. Embora a cidade não tenha desfile de blocos com cordas e trios elétricos neste ano, o Netos de Momo e outros de cunho cultural, agitou as imediações do cais do rio Grande, um dos locais de maior concentração de foliões na cidade.

adblock ativo