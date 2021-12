Bloco Mudança do Garcia antecipa horário de saída

Fragmentada, a Mudança da Garcia desfilou por partes no Cicruito Osmar (Campo Grande) nesta segunda-feira, 3, penúltimo dia de Carnaval em Salvador. O primeiro grupo passou antes das 14h, o segundo e maior invadiu o avenida por volta das 16h, mas o trio com Riachão - homenageado desse ano - só entrou na passarela por volta das 17h30. Com a tradicional música "Cada macaco no seu galho", Riachão fez uma passagem rápida pela avenida.

Enquanto o grupo principal dava a volta no bairro do Canela para entrar no Campo Grande, os participantes que haviam invadido a avenida já mandavam suas mensagens. Os foliões e sindicatos levaram às ruas cartazes e faixas de protesto contra os governos estaduais e municipais. Após a polêmica sobre o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), não faltaram faixas e placas pedindo a "revogação do reajuste".

Outros integrantes da Mudança do Garcia também criticaram o que classificaram como "a privatização do Carnaval". "O pobre não pode beber o que quer, só o rico que está em camarote e bloco. Também acabaram com o Carnaval na Carlos Gomes e transformaram em estacionamento. Ontem (domingo), os blocos afros e os Filhos de Gandhy não conseguiram passar por conta dos carros estacionados", reclamou a diretora da Confederação de Servidores Federais, Erilza Galvão.

<GALERIA ID=19023/>

Enquanto os participantes se queixavam da exclusividade de duas cervejarias na folia soteropolitana, alguns ambulantes eram vistos comercializando marcas que não tinha autorização para vender na festa.

O governo do Estado também foi lembrado e os foliões aproveitaram para cobrar a contratação dos aprovados em concurso da Polícia Militar (PM) e a não privatização da água na Bahia.

A Mudança do Garcia completa 80 anos puxando um bloco sem corda, mas com muitos protestos e irreverência, que sai do fim de linha do Garcia em direção ao Campo Grande.

adblock ativo