Bloco Largadinho fica fora da lista de desfile do Carnaval

Apesar do bloco de Claudia Leitte não estar na lista dos que vão desfilar no Carnaval, a agremiação terá um lugar privilegiado no novo circuito do Campo Grande, que é a aposta do governo municipal para revitalizar a festa de Momo. A afirmação é do presidente do Conselho Municipal do Carnaval (ComCar), Pedro Costa.

Segundo ele, o Largadinho não foi incluído na listagem publicada nesta sexta-feira, 17, no Diário Oficial do Município, por não ter um lugar garantido na ordem de desfile. "Somente os blocos mais antigos têm este direito. O de Claudia Leitte é um bloco recente", disse ele.

Costa afirmou que isso, no entanto, não vai impedir que a artista desfile, pelo contrário. "O bloco de Claudia Leitte - em atenção ao prefeito e ao secretário Guilherme Bellintani (da pasta de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador), que querem dar um destaque ao Carnaval do Campo Grande - será convidado para sair como um projeto especial", contou.

Os detalhes para o desfile da artista, no entanto, ainda não foram definidos.

