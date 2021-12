Bloco do Rio concorre a título de maior festa de rua

Com 95 anos de existência, o bloco Cordão da Bola Preta, um dos mais tradicionais do carnaval do Rio de Janeiro, concorre ao título de a maior festa de rua do planeta, concedido pelo Guinness Book. A informação foi confirmada pela Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro. No Rio, há cerca de 500 blocos de rua que participam do carnaval da cidade.

Criado em 1918, o Cordão da Bola Preta é o mais antigo bloco de rua do Rio. Em 2012, o grupo bateu recorde de público ao reunir mais de 2 milhões de pessoas, segundo informações do comando do grupo.

Tradicionalmente, o bloco desfila no sábado de carnaval a partir das 9 horas. Ao longo do ano, o Cordão da Bola Preta promove eventos, como feijoadas e bailes. Informações completas sobre o bloco podem ser obtidas no endereço http://www.cordaodabolapreta.com.br/programacao.

Ontem (16), a Secretaria de Turismo do Rio detalhou a organização para o carnaval de 2013, incluindo a colocação de 16,2 mil banheiros e uma campanha maciça para seu uso adequado. No total, são esperados 492 blocos carnavalescos - 44% a mais do que no ano passado.

adblock ativo