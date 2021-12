Bloco Araketu marca volta de Tatau e emociona na avenida

Energia. Esta é a palavra que define o desfile do Bloco Araketu no circuito Osmar (Campo Grande) no início da noite deste sábado, 9, que celebra a volta de Tatau à banda. Com abadás esgotados, o bloco entrou na avenida embalado pelo sucesso "Pra levantar poeira", e seguiu com canções que marcaram a história do cantor.



Seja com a nova música "A volta" ou o sucesso "Fanfarra" em ritmo de reggae, Tatau transformou a avenida em um show exclusivo do Ara. Em cima do trio, a cantora e atriz Emanuelle Araújo e o ator Luiz Miranda mostravam muita disposição para dançar durante todo o percurso.



"Estou aqui para ver Tatau e a família Araketu", diz Emanuelle Araújo, agradecendo o acolhimento dos soteropolitanos.



No meio do bloco, a foliã Daniela Ribeiro seguia com a filha Vitória, de 10 anos, e duas sobrinhas, de 8 e 12 anos. Ela sempre seguia o Araketu antes da saída de tatau, e este ano retornou junto com o cantor. "Ele sempre foi maravilhoso, nunca deveria ter saído do Ara", afirma Daniela.



A emoção tomou conta dos foliões do bloco e da pipoca quando as músicas "Araketu bom demais" e "O que é, o que é", de Gonzaguinha, ecoaram pela passarela do Campo Grande.



