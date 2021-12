Bell toca sucessos para a 'nação chicleteira' no Cpo. Grande

Dono de dezenas de sucessos em sua carreira, Bell Marques puxou, no comando da banda Chiclete com Banana, alguns deles para a sua auto-proclamada 'nação chicleteira', durante a passagem do bloco Camaleão no início do circuito Osmar, no Campo Grande, no último dia oficial do Carnaval em Salvador.

Músicas como "Cabelo Duro", "É Mega", "Diga que Valeu", "Chicleteiro Eu, Chicleteiro Ela", "Eu Quero Esse Amor", "Menina, Me Dá Seu Amor" e "Aê Aê do Amor" foram algumas das canções tocadas, para delírio dos foliões do bloco Camaleão, da pipoca e dos camarotes oficiais e de imprensa no Campo Grande.

Perto da saída do início do circuito, Bell ainda convidou os seus filhos Pipo e Rafa para tocar uma música de sua banda, a Oito7Nove4.

Ainda desfilam no Campo Grande neste último dia oficial de Carnaval de Salvador atrações como Chica Fé, Parangolé, Banda Eva, Black Style, Olodum, Nelson Rufino, Muzenza, entre outras.



