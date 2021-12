Bell será garoto-propaganda de campanha do TSE

Bell Marques vai gravar no próximo dia 14 uma campanha para o Tribunal Superior Eleitoral. O cantor, que chegou ao TCA para a premiação do Troféu Dodo&Osmar acompanhado da mulher Aninha e dos filhos, Pipo e Rafa, da banda 8794, estava todo feliz com o convite que recebeu para ser o garoto-propaganda da campanha nacional, que deverá ser lançada em Brasília no final do mês. A campanha, que terá participação de outros artistas, visa incentivar os brasileiros a irem às urnas, a fim de evitar a grande abstenção como a registrada nos últimos pleitos. Segundo dados do TSE, os números de votos brancos e nulos também tem crescido muito. O cantor, que inaugurou carreira-solo logo após o Carnaval, abriu mão de cachê para participar da campanha. Amanhã, Bell segue para São Paulo, onde grava participação no programa Altas Horas, do apresentador Serginho Groisman (Globo) que vai ao ar no sábado.

Troféu Dodô&Osmar 2015

Jaime Sodré e Andrezão Simões já pensam na próxima edição do Dodô&Osmar. Uma das novidades para 2015 é a criação da categoria para contemplar os compositores de samba

A bela do turbante

Quem gostou da inclusão da categoria Samba no Dodô&Osmar 2015 foi Juliana Ribeiro, que está preparando um novo show para este semestre com canções autorais e antigos sambas

Centro de Convenções

Recém-empossado como presidente da Bahiatursa, Fernando Ferrero diz que a empresa vai investir mais de R$ 14 milhões nas melhorias do Centro de Convenções. As obras, que devem começar pela reforma total dos banheiros, elevadores e escadas rolantes, devem começar nos próximos dias, segundo revelou Ferrero, na noite de premiação do Troféu Dodô&Osmar. Ainda segundo o presidente da Bahiatursa, os recursos para a reforma virão do próprio caixa da empresa, que, por sinal, só podem ser usados para este fim

Diáspora é tema do Ilê em 2015

O Ilê já planeja as atividades do Carnaval do próximo ano. Segundo Vovô, em 2015, o bloco vai levar para a avenida o tema Diáspora Africana. "Vamos homenagear nossos ancestrais"

Guerreiro ensaia volta aos palcos

Apesar do trabalho intenso à frente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro não conseguiu ficar só na gestão pública. O diretor de teatro já está a mil com o monólogo que o ator Frank Menezes deverá encenar, sob sua direção, no final deste ano. Segundo o presidente da FGM, não deu para resistir ao convite de Frank. Pelo visto, também não resistiu ao de Lelo Filho. Guerreiro, que dirigiu a primeira montagem de Abafabanca, volta agora como coordenador, ao lado de Lelo Filho, o novo diretor.

adblock ativo