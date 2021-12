Bell se despede do Chiclete com os grandes sucessos

Terça-feira de despedida para Bell Marques. O cantor passou com o Chiclete pela última vez no Circuito Osmar, puxando o bloco Camaleão, após 30 anos à frente da banda símbolo do Carnaval da Bahia. O último desfile emocionou o instrumentista.

"Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Foi lindo, ficou pra trás". É ao som desse refrão que Bell se despediu do Chiclete com Banana. Segundo o próprio cantor, essa é a música que define a sua saída da banda para seguir carreira solo.

Bell bem que tentou controlar a emoção, mas não conseguiu disfarçar. Ao mesmo tempo, falou do Camaleão como "o meu bloco" e destacou a beleza do desfile. O vocalista escolheu os maiores sucessos da banda e levou o público ao delírio com Voa, Voa, É festa e A fila andou, entre outras.

Enquanto entoava O Nosso Amor Valeu Demais, o som do Camaleão apresentou o primeiro defeito. O problema continuou por outras canções e Bell ainda chegou a reclamar: "O que é isso rapaz?". Mas o som melhorou e Bell seguiu na avenida.

Apesar de lamentarem a saída de Bell da banda, os chicleteiros deixaram o choro em casa e desfilaram animados e desejando sucesso ao cantor na nova empreitada. A passagem de Chiclete com Banana pela avenida lotou o Campo Grande, dentro e fora da pipoca.

Além dos tradicionais chicleteiros, a despedida de Bell foi acompanhada por seus filhos Pipo e Rafa e pelos atores globais Anderson Di Rizzi e Maria Casadevall.

Ainda nesta terça, depois do desfile no Campo Grande, Bell puxaria o bloco Vumbora!, no Circuito Dodô, a partir das 22h. Ele já prometeu que a primeira música interpretada na nova fase será a Ave Maria, quando pedir bênçãos para a carreira solo.

