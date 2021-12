Bell Marques puxa novo bloco no Carnaval 2014

Em vez do Voa Voa, os fãs de Bell Marques vão ter o bloco Vumbora para pular no último dia de Carnaval, terça-feira, 4 de março, no circuito Barra-Ondina. "O Bloco "VUMBORA?!" é um projeto meu, saí no carnaval como projeto especial e o Voa Voa já não ia sair em 2014", explicou Bell no Twitter. Os abadás já estão à venda e custam R$ 420.

Bell vai comandar o Chiclete com Banana até o desfile do Camaleão, também na terça-feira, 4, no Campo Grande. Depois disso, a banda vai ser comandada por Rafa Chaves.

