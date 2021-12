Bell Marques fala sobre o Carnaval: "Estou extasiado"

Bell Marques, que deixou o Chiclete com Banana nesta terça-feira, 4, último dia do Carnaval, usou seu perfil no Instagram para falar com se sente:"Estou extasiado".

O cantor, que segue agora em carreira solo após 35 anos com a banda, se emocionou ao convidar os foliões do bloco Camaleão, no Circuito Osmar (Campo Grande-Centro) a cantar a música "Não vou Chorar".

"Ainda preciso voltar a realidade, estou flutuando! Esse Carnaval foi de tirar o fôlego... Só queria agradecer a todos que torceram e rezaram por mim para que tudo desse certo! MUITO OBRIGADO!", escreveu o cantor, na rede social.



Bell fez sua estreia ainda na terça-feira de Carnaval puxando o bloco Vumbora, no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

adblock ativo