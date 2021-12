Bell e Ivete são recordistas do Troféu Dodô & Osmar

Eles são considerados ídolos e estão entre os artistas preferidos dos foliões do Carnaval de Salvador. Não à toa, todos os anos estão entre os indicados nas categorias Melhor Cantor e Cantora do Troféu Dodô&Osmar, segundo pesquisas aferidas anualmente pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope) realizada durante três dias de Carnaval.

Ivete Sangalo e Bell Marques são os recordistas da premiação. Desde 1992, quando aconteceu a primeira edição, ela venceu 12 edições; ele, 11.

Em 1995, Ivete levou o troféu de cantora revelação. Na época, estava no segundo ano de carreira e ainda emprestava a voz à banda Eva. Daí, ela passou à disputa por Melhor Cantora e ganhou o prêmio em 1996.

Histórico

Desde então, a artista é recordista na categoria. Voltou a subir ao palco para receber a mesma premiação em 1998, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, sendo que, a partir de 1999, já em carreira solo.

Já Bell Marques venceu na categoria Melhor Cantor nos anos de 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Isso sem contar outras premiações em categorias relacionadas aos blocos que comandava, como Melhor Som de Trio e Melhor Bloco, entre outras.

Em 2011, a organização do Troféu Dodô&Osmar resolveu conceder o prêmio "Hors Concours" para os dois artistas. Desta forma, ambos não concorreriam mais nas categorias Melhor Cantor e Melhor Cantora do Carnaval.

Entretanto, com o retorno do prêmio em 2014 e com a mudança da comissão organizadora do evento, os dois artistas voltaram a ser convidados a concorrer.

Embora tenha sido indicado novamente este ano pelos foliões, Bell Marques optou por não participar com o objetivo de abrir espaço para novos artistas. Já Ivete Sangalo concordou em concorrer ao prêmio e está na disputa com as cantoras Claudia Leitte e Daniela Mercury.

Os vencedores serão divulgados nesta terça-feira, 8, à noite, durante cerimônia realizada no Teatro Castro Alves (TCA), e terá transmissão ao vivo no Portal A TARDE.

adblock ativo