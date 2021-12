Bell cantará a 'ave maria' na estreia da carreira solo

Bell Marques não quer que absolutamente nada corte a sorte da sua nova empreitada em carreira solo. E, para garantir a proteção, ele irá apelar para o divino, apegando-se à mãe de Jesus Cristo para que tudo dê certo logo na estreia do bloco Vumbora, que irá desfilar na Barra-Ondina, às 22h, na terça de Momo.

O cantor, que se despede da banda Chiclete com Banana neste Carnaval, já está ensaiando para cantar a música Ave Maria. A canção, um clássico católico, ganhará uma pegada à la Bell Marques (com as características da carreira solo, é bom lembrar).

A ideia com a música, segundo a Chame Gente descobriu, é agradecer pelas conquistas atingidas por Bell (sair do Chiclete é, para ele, uma dessas realizações? Fica a dúvida) e também pedir proteção para a nova fase.

Independentemente dos motivos, tudo leva a crer que a canção, que abrirá o Carnaval do ex-chicleteiro, emocionará os "bellzeiros", fãs do baiano na etapa solo.

Afinal de contas, a Ave Maria cantada por ele pode ajudar a evocar novos "fiéis", uma vez que os fãs do Chiclete, com Bell à frente, afirmavam seguir a banda como a uma "religião".

Como bom baiano, Bell Marques promete vestir branco na estreia. Afinal, a paz da cor é o que é almejado por ele. Toda a banda, equipe técnica e assessores, por sinal, terão que vestir a mesma cor para entrar no clima.

