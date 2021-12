Barra se rende ao 'Gangnam Style' no segundo dia de folia

O Circuito Dodô (Barra-Ondina) se rendeu a mistura de ritmos do sucesso 'Gangnam Style', hit do rapper sul-coreano que participou pela primeira vez do Carnaval de Salvador na sexta-feira, 8.

O cantor foi recebido no camarote Expresso 2222 e ficou em uma área reservada na Varanda Elétrica. Ele apenas saiu do espaço para seguir o percurso com Claudia Leitte. Ao subir no trio, o rapper perguntou em inglês: "Ouvi dizer que minha música é sucesso aqui, é verdade?", traduzido por Claudinha.

Antes do gringo assumir o microfone, a cantora fez as honras da casa para o autor da dança do momento sentir como seria o clima do público que tanto o aguardava: "Vou receber um convidado muito especial. Hoje ele tem que sentir a pressão em cima do trio, ficar largadinho e levar esse som daqui para onde ele for", explicou ao público.

Psy seguiu no trio até o camarote de Claudia Leitte e, de lá, acompanhou a passagem de outros blocos. cantou 'Gangnam Style' cerca de 4 vezes, e ensaiou algumas palavras em português, animando associados e foliões pipoca.

Destaques - Este segundo dia de festa na Barra-Ondina também foi marcado pelo desfile dos blocos sem corda do Psirico e do Projeto Guitarrice Diamba, que recebeu como convidado o Bailinho de Quinta e O Quadro.

Com o "Arrastão da Paz", o Psirico puxou o trio sem cordas Projeto Especial, que lotou o circuito. Vestido de guerreiro da paz, o vocalista da banda, Márcio Victor trouxe um repertório que passeou entre os sucessos do pagode baiano e hits como 'Mexe o Balaio', 'Mulher Brasileira' e 'Câmera Lenta'.

Já a cantora Daniela Mercury comemorou os 20 anos de 'O Canto da Cidade' com foliões pipoca e associados. Durante a apresenatação, que ainda festejou os 15 anos do trio independente, a banda Cabeça de Nós Todos foi a convidada da noite. Juntos, eles cantaram 'Couchê', música de trabalho da artista feita em parceria com a banda.

Curiosidades - Além dos novos ritmos e das celebrações, o segundo dia de festa contou ainda com momentos curiosos. Um deles aconteceu durante a apresentação da banda Aviões do Forró, que puxou o bloco Aviões Elétricos. No meio do percurso, a vocalista da banda, Solange Almeida, parou de cantar para fazer propaganda do aplicativo do Aviões. "Gente, vocês conhecem o 'Rádio Aviões'? É o nosso aplicativo, onde vocês podem baixar músicas da banda", explicava a cantora sob os olhares de poucos amigos dos foliões.

Outro momento singular da festa ficou por conta da banda Seu Maxixe. O trio do bloco Maxixe Elétrico trazia um ponto de venda de abadás, onde o folião podia comprar a fantasia ali mesmo e já começar a curtir o desfila.

A noite ainda contou com as apresentações de Alexandre Peixe, que convidou os sertanejos Munhoz & Mariano para cantarem 'Camaro Amarelo', Tomate, Jamil, Alexandre Peixe, Timbalada, Chiclete com Banana e Bob Sinclar.

Neste sábado, 9, o circuito da Barra-Ondina terá a estreia de Ivete Sangalo no Carnaval, que puxa o bloco Cerveja & Cia, além de receber a banda Chiclete com Banana e Filhos de Jorge, com o Bloco Fissura. Confira aqui a programação compreta do Circuito Dodô.

