Barra-Ondina: Terceira noite com divas, Luis Caldas e Rebolation

>>Foi ao circuito? Mande foto e vídeo de sua turma!

Terceiro dia da folia baiana, o sábado de Carnaval teve início no circuito Dodô por volta das 14h30, com a cantora Amanda Santiago à frente do Bloco da Camisinha. O público ainda era pequeno no Farol da Barra, quando o cantor Gerônimo deu sequência ao desfile em companhia de Mônica Sangalo, Matheus Aleluia, Aloísio Menezes e Portela no trio independente Axé do Axé, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA).

Em seguida, os foliões do circuito Barra-Ondina se surpreenderam com uma declaração infeliz de Tomate. "Quem não pular vai morrer", disse o cantor ao puxar o bloco Nu Outro.

Mas o chão do Farol da Barra tremeu mesmo com a entrada da cantora Ivete Sangalo - primeira das três musas do axé a desfilar no circuito neste terceiro dia de festa -, ao som do hit "Dalila", sucesso do ano passado. Logo no começo do desfile, a cantora brindou o público com mais uma de suas declarações irreverentes. "Beyoncé que me perdoe, mas a diva sou eu", disse antes de cantar o sucesso "Toda Boa".

À frente do bloco Cerveja & Cia, Ivete estava toda de preto, em um figurino de cavalo. "Hoje eu vim de cavala ou de filha de uma égua, como quiserem", brincou.

Depois do furacão Ivete, o público precisou ter paciência para aguardar a saída do Chiclete com Banana, à frente do Nana Banana . A saída do bloco estava programada para as 16h30, mas atrasou quase 1h por conta do engarrafamento de trios na Barra.

No entanto, a espera valeu a pena, pois os chicleteiros foram presenteados com a presença ilustre do cantor, compositor e ex-ministro Gilberto Gil, que dividiu os vocais com Bell Marques até a chegada ao Camarote Expresso 2222, ainda na Barra.

A parte negativa da festa ficou por parte de alguns brigões, que insistiram em ignorar o clima de paz pedido pelos músicos e protagonizaram cenas lamentáveis perto do Farol. A Polícia Militar teve trabalho para conter os exaltados.

Por volta das 19h, foi a vez do cantor Durval Lellys aparecer no Farol da Barra fantasiado de "Durango". Os sucessos "Quebrae" e "Vale Night" agitaram os foliões do bloco Cocobambu. Assim como o Chiclete com Banana, o trio do Asa de Águia ficou bastante tempo no Farol da Barra, levando o público ao delírio.

Na sequência, a cantora Sarajane, no comando do trio "Axé 25 anos", animou o Farol da Barra e lembrou antigos sucesso da axé music como "Prefixo de verão".

Já o cantor Alexandre Peixe entrou em cena no bloco Open Bar e animou o público no Farol com grandes sucessos de sua autoria.

Com o som empolgante do Dj francês Bob Sinclar, a música eletrônica voltou a pedir passagem na Barra. Ele embalou a galera do bloco Salvador/Pra Ficar, tomado de turistas, sobretudo com o hit "Love Generation". Depois foi a vez do MC Leozinho cantar seu grande sucesso "Ela só pensa em beijar".

Quem também animou o público, no circuito Dodô, foi a banda Chica Fé, com o bloco Yes.

A cantora Daniela Mercury estreou no Carnaval 2010 e entrou na avenida Oceânica vestida de bailarina e com a Orquestra Neojibá, do maestro Ricardo Castro, que abriu o desfile com uma versão instrumental de "Tico-Tico no Fubá". Apresentação de Daniela Mercury arrastou uma multidão pelo circuito ao som dos sucessos "Pérola Negra", "Rosa" e "Avisa lá que eu vou". Músicas "Swing da Cor", "Canto do Pescador" e "Protesto Olodum" ganharam nova roupagem com a participação dos jovens músicos. O precursor do Axé Music, Luiz Caldas, apareceu logo depois tocando o sucesso "Fricote". Já Cláudia Leitte iniciou seu desfile no comando do bloco Eu Vou no circuito Dodô em uma roupa verde e futurista, de acordo com o arrojo tecnológico de seu novo trio, com som digital. A artista cantou músicas de Xuxa e do Trem da Alegria. "Esse trio não é um trio, é uma nave espacial. E eu sou Xuxa", disparou. No repertório da cantora não faltaram músicas como "Maibê Dandá", "Danda Lunda" e "Borboletas", essa última da dupla sertaneja Vítor e Leo. A parte feia da passagem do Eu Vou foram as brigas do lado de fora da corda, no início do circuito, na região próxima ao Farol da Barra. Passado o sufoco com os brigões, que insistem em manchar o espetáculo de alegria, Denny, da Timbalada, encarnou Michael Jackson e, vestido à caráter, fez uma homenagem ao rei do pop morto em junho passado. O fim da noite na Barra revelou-se território do pagode. O Rebolation de Léo Santana (Parangolé) teve até direito a bis, pedido pelo cantor Lázaro Ramos direto da sacada do edifício Oceania. Acompanhe a cobertura do Carnaval 2010 também pelo Tiwitter através do @atarde, @atardeonline e @mobiatarde. =============================

>>O jornal A TARDE circulará durante todos os dias do Carnaval 2010. Na edição deste domingo, 14, acompanhe a cobertura especial do primeiro dia da folia. Ou acesse aqui se for assinante da versão digital.

adblock ativo