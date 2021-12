Barilari e Casadeval na disputa pelos colares do Ghandy

Figura fácil do Carnaval de Salvador, o ator Alexandre Barilari desfilou durante a noite de domingo vestido de Gandhy, no camarote Lícia Fábio. Questionado sobre a grande quantidade de colares que levava no pescoço, o ator foi afiado: "Na Bahia, ganho mais colares do que entrego". A julgar pela quantidade de colares, a atriz Maria Casadevall parece estar fazendo menos sucesso no Carnaval. Ao curtir a festa no camarote Contigo!, a atriz levava apenas três colares. Ela fez mistério sobre a procedência do enfeite: "Onde consegui? Usem a imaginação", disse, entre risos.

