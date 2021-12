Barcelona não libera Neymar e Daniel Alves para Carnaval

O Barcelona entrou no clima de Carnaval e divulgou dois papéis de parede com os jogadores Neymar e Daniel Alves no ritmo da folia. Apesar de lembrar da festa, o clube não liberou os atletas para participar da festa no Brasil. Isso porque Neymar e Daniel Alves jogam no domingo, 2, contra o Almería pelo Campeonato Espanhol. O Barcelona disputa a liderança com o Real Madrid. A diferença entre as duas equipes é de três pontos.

Além do jogo pelo Barcelona, os brasileiros são aguardados na quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, em Joanesburgo, na África do Sul, onde jogam pela seleção brasileira.

Neymar era esperado no Carnaval da Bahia. Ele foi convidado para desfrutar da festa no camarote de Ronaldinho. O baiano Daniel Alves também demonstrou "com rima" em seu perfil no Instagram que pretendia curtir a folia na Bahia.





"O carnaval ta chegando, o povo já tá preparado, quem vai tá bem feliz e quem não vai ta chateado rsrs, mas vou fazer meu carnaval, com argumentos na moral, já afinei o meu pandeiro, pois o samba é maneiro, vai invadir o mundo inteiro, pois o samba irradia, quem viva a vida com alegria, tá em São Paulo ou no Rio, mas eu prefiro na Bahia, olê lê ô lá lá carnaval é na Bahia e eu queria está lá rsrs. + (A renúncias de vontades é o que nos fazem chegar onde muitos querem e poucos conseguem)", disse o jogador.

