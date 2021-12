Banda Retrofoguetes é desrespeitada por camarotes

A banda Retrofoguetes, comandando o carnaval pipoca em cima do trio Retrofolia, no circuito Dodô, na Barra, foi alvo de desrespeito por camarotes durante o desfile no final da tarde desta terça-feira, 12, último dia oficial do Carnaval de Salvador. O som de camarotes era testado em alto volume durante a passagem do grupo, interferindo na apresentação.

Durante o desfile, os Retrofoguetes cantaram os hits 'Vênus Cassino', 'Asteróide Fantasma', entre outras músicas. A banda comemorou os 70 anos da guitarra baiana ao lado dos guitarristas Paulo Chamuska, o argentino Júlio Moreno e o ex-integrante da banda, Morotó Slim.

