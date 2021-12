Banda 5% vai puxar o Yes no Carnaval 2014

A banda 5% foi confirmada no comando do Yes no Carnaval 2014. A banda vai puxar o bloco na quinta-feira de Carnaval, no Circuito Dodô (Barra/Ondina). Além de puxar o bloco, a 5% vai se apresentar também na sexta-feira, no Camarote do Nana.

Comandada por Topera, a 5% vai levar à avenida músicas autorais como Jamais, Só você não vê e Eu Vou, além de sucessos da axé music e do pagode.

