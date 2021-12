Bailes infantis nos bairros começam no sábado de Carnaval

A criançada terá sua vez de curtir a folia a partir do próximo sábado, 1º. Os bailes infantis terão início às 17h e serão animados por Carla Perez, Carla Verde e Fred Dantas. A inauguração dos blocos será no bairro da Liberdade, no palco montado na Praça Nelson Mandela, em frente ao Plano Inclinado.

No bairro de Cajazeiras, o próprio Fred Dantas vai comandar o baile no campo da Pronaica, no domingo, 2, a partir das 17h. Segundo o maestro, as crianças vão se divertir com um repertório montado especial para a festa, baseado nos mais de 30 carnavais que já participou.

Os palcos da prefeitura para o carnaval nos bairros estão montados em Cajazeiras, Itapuã, Boca do Rio, Liberdade, Plataforma e Periperi.

