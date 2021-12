Baile de pré-folia elege o mandatário da festa

Em uma bela festa na noite de ontem no Largo do Santo Antônio Além do Carmo, Renildo Barbosa foi escolhido o Rei Momo do Carnaval de Salvador de 2014.



A festa contou com as apresentações de Armandinho, Bamda Mel, colombinas e pierrôs de Maragogipe e fanfarra. O escolhido entre os dez participantes que disputaram o título de Rei Momo disse entusiasmado: "Fui o mais votado (34%) e o júri entendeu a vontade do povo. Estou muito feliz".



Prêmio doado



A premiação oferecida ao vencedor foi de R$ 15 mil, que Renildo promete "doar para a instituição Conceição Macedo, que ajuda pessoas portadoras de aids".



Para Rubinho dos Carnavais, figura conhecida da folia e um dos jurados, a eleição foi justa. "A competição foi de alto nível e o resultado merecido. Esperamos que ele saiba reinar no maior Carnaval do mundo".

