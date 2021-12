Babado Novo canta sucesso de "Psy" na Avenida

No segundo dia do comando do bloco Papa, Mari Antunes, nova cantora do Babado Novo, conteve as emoções e puxou os foliões ao som de muito música. A artista entrou no Circuito Osmar (Campo Grande) ao som de "Caranguejo". Depois ensaiou alguns arrochas, cantou o pagode do Psirico - "Dançation" - e uma versão do hit "Gangnam Style", do cantor sul-coreano Psy.

Desde maio no Babado Novo, a baiana Mari Antunes fala que estar no grupo e fazer parte do Carnaval é a realização de um sonho. No domingo, 11, durante estreia no Carnaval à frente do Babado Novo, a artista de 26 anos não conteve as lágrimas e acabou chorando no trio. "Vocês não sabem o sonho que é trabalhar aqui hoje", disse emocionada.

O banda Babado Novo surgiu em 2001 com a cantora Claudia Leitte, que segue em carreira solo desde 2008.

adblock ativo