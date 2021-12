Axé, pagode e samba abrem o Carnaval de Salvador

Asa de Águia, Timbalada, Saulo Fernandes, Leo Santana e Moraes Moreira são algumas das atrações que desfilam nesta quinta-feira, 27, primeiro dia do Carnaval de Salvador. Elas estão na programação do circuito Dodô (Barra-Ondina), que ainda conta com o desfile de fantasias e animação do bloco Os Mascarados, que completa 15 anos este ano.

Já no circuito Osmar (Campo Grande-Centro), o pagode, o samba e blocos afros predominam no primeiro dia da folia. O grupo Psirico abre o desfile, seguido por Araketu.

Também se apresentam os cantores Dudu Nobre, Diogo Nogueira, Nelson Rufino, Péricles, Tonho Matéria e Lazzo

, entre outros, e os grupos Fora da Mídia, É o Tchan e Gera Samba.

A banda Armandinho, Dodô e Osmar, que este ano completa 40 carnavais, também é uma das atrações do circuito. Formada por Betinho, Armandinho, Aroldo e André Macêdo, o grupo promete um repertório comemorativo, ao som da guitarra baiana.

A folia do Carnaval ainda se estende pelo circuito Batatinha (Centro Histórico). Lá a festa começa mais cedo, às 17 horas, com grupos musicais e performances nas praças e ruas do Centro Histórico.

Os largos Tereza Batista, Pedro Archanjo e Quincas Berro D'Água também têm programação que vale a pena conferir.

