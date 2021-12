Aviões leva o "forró elétrico" para o circuito Dodô

Pelo sexto ano consecutivo, o forró elétrico da banda Aviões do Forró arrasta os foliões no início da noite desta sexta-feira, 28, no Circuito Dodô, na Barra.

A banda cearense comanda o bloco Fissura Aviões Elétrico e, na terça, 4, o grupo comanda a festa em um camarote do mesmo circuito.

O trio é o quarto a desfilar no circuito Dodô e é seguido por cerca de 3 mil pessoas.

No repertório, músicas atuais como Taca cachaça e Flores, dividem espaço com os hits clássicos como Correndo Atrás de Mim, Deita na BR e Ei Gatinha.

