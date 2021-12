Avenida: desfile do Chiclete dá início ao Carnaval

É Carnaval no Circuito Osmar. Desde às 19h30 desta quinta-feira, 7, a passarela do Campo Grande recebe a Banda da Cidade e as percussionistas de A Mulherada, que abrem as comemorações no local.

Uma ala das baianas puxa o cortejo, que convida os foliões a participarem da festa. De acordo com a baiana Claudineide Silva, de 30 anos, e que já participa da ala há 8 anos, a expectativa é diferente a cada desfile. "Que esse ano o desfile e as baianas tragam muita paz, diversão e alegria para o povo baiano", deseja.

O cortejo seguiu em direção ao camarote onde estão o prefeito da cidade, ACM Neto e o governador Jaques Wagner, local onde foi realizada a cerimônia de entrega das chaves de Salvador ao agente comunitário Leandro França dos Santos, o Léo Boy, escolhido Rei Momo de 2013.

Após a cerimônia, o projeto especial do Chiclete com Banana sem cordas iniciou o desfile pela Avenida Sete, que segue até a Praça Castro Alves onde acontece o encontro com a banda OITO7NOVE4.

Segundo a foliã Ione Brandão, o festa acontece em clima de paz. "Vim assistir especialmente o desfile do Chiclete. Acho que foi bom sair sem cordas, porque contribui para diminuir a violência, muitas vezes praticada pelos cordeiros. Eu vou seguindo o Chicletão até a esquina (da passarela)", conta.

Confira aqui a programação dos trios no circuito Osmar.

