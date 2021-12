Ator global anuncia dueto com o Chiclete na Barra

O cantor e ator Tiago Abravanel, o Demir da novela global Salve Jorge, promete fazer um dueto com a banda Chiclete com Banana no Circuito Dodô (Barra-Ondina), neste quinto dia de festas do Carnaval 2013. O bloco Camaleão entrou no circuito, por volta das 16h15, e o ator aguarda com a ansiedade a participação no trio.

Segundo o artista, que é neto do apresentador Sílvio Santos, embora não haja músicas programadas para a participação, as canções de Tim Maia são quase garantidas no dueto. O ator conta que está de folga das gravações da novela até a próxima terça-feira, 12.

Esta é a terceira vez que Tiago Abravanel participa do carnaval de Salvador.

