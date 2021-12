Atendimento móvel do SAC trabalhará nos circuitos da folia

Quem necessitar de atendimento no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) no período do Carnaval, poderá solicitá-lo nos circuitos da folia. Serão disponibilizados dois pontos de atendimento do SAC Móvel: no canteiro central da Avenida Adhemar de Barros, em Ondina, e na Rua Politeama de Cima, no bairro da Politeama, ao lado do Instituto Feminino da Bahia.

Em Ondina, o atendimento será de 7 a 12 de fevereiro, das 16h às 4h. No Politeama, o público pode buscar os serviços do SAC Móvel das 20h às 2h da quinta-feira, 7, e das 14h às 2h de sexta, 8, até terça, 12. Os serviços oferecidos durante a festa serão registro de perda ou furto de documentos, cheque e cartão de crédito, em conjunto com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL).

No SAC Móvel também poderá ser emitida Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, obter atendimento da Ouvidoria Geral do Estado, buscar informações sobre os serviços públicos prestados durante a festa, informações sobre as atrações e pulseiras de identificação para crianças e adolescente. Também é possível agendar a emissão de documentos após a Quarta-feira de Cinzas.

Para mais informações sobre as rotas do SAC Móvel e horários dos postos fixos da rede SAC, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) disponibiliza, além do portal, os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone celular).

