Atendimento médico aos foliões é reforçado

Uso de drogas, consumo exagerado de álcool, intoxicação alimentar, brigas entre foliões. Estas são situações comuns no Carnaval e, por conta delas, muitos são obrigados a recorrer aos hospitais e postos montados ao longo dos circuitos para receber atendimento médico.

Para atender à demanda, as secretarias da Saúde do município e do Estado montaram um esquema especial este ano. A Sesab (estadual) criou 1.975 plantões extras para profissionais de saúde nos hospitais Geral do Estado (HGE), Roberto Santos, Ernesto Simões Filho, Eládio Lasserre, Menandro de Faria e do Subúrbio.

Além destes, haverá reforço nas unidades de emergência Mãe Hilda, no Curuzu; São Caetano, Cajazeiras VIII e Pirajá, além das UPAs 24h de Escada e Roma. O órgão está investindo R$ 3.631.500 nas ações de prevenção e assistência à saúde dos foliões. O reforço contará também com mais 885 profissionais de saúde e pessoal de apoio.

Intoxicação - A Secretaria Municipal da Saúde anunciou para este ano 12 Módulos de Assistência à Saúde funcionando 24 horas nos três circuitos oficiais, retaguarda de atendimento em unidades de emergência e hospitais, além das ações de vigilância em saúde.

Os serviços médicos serão oferecidos também nos bairros onde haverá programação carnavalesca, como Cajazeiras, Liberdade e Ilha de Bom Jesus. A estrutura assistencial conta, ainda, com cinco equipes de cirurgiões bucomaxilofacial: três fixas, localizadas na Ladeira da Montanha, Piedade e Sabino Silva, e duas móveis; 18 ambulâncias, 11 motolâncias, duas ambulâncias e um veículo de suporte avançado para intervenção rápida do Samu 192.

Além disso, há nove unidades de Pronto Atendimentos e duas Unidades de Atendimento Odontológico 24h, na Liberdade e Dique do Tororó. A vendedora Kátia Santos, 36 anos, considera a ampliação do atendimento importante. "Meu irmão levou uma facada no ano passado e demorou muito para encontrar um hospital que pudesse prestar atendimento. Pensei que ele fosse morrer", conta.

