Associações apoiam mudanças no Carnaval

Oito associações de entidades do Carnaval de Salvador procuraram A TARDE para expor à sociedade o apoio às mudanças propostas pela administração ACM Neto à festa popular.

De acordo com os representantes das entidades, as recentes declarações do prefeito ACM Neto agradaram, ainda que seja necessário que a questão "do direito de arena no Carnaval de Salvador seja debatido como um ponto fundamental", segundo nota pública divulgada.

Assinam a nota as seguintes entidades: Associação dos Blocos de Salvador (ABS), Associação União dos Blocos de Percussão de Salvador (UBP), Associação de Afoxés da Bahia, Associação dos Blocos Afros da Bahia, Associação União dos Blocos Travestidos de Salvador (Unitraves), Associação dos Trios Independentes da Bahia (ABTI), União das entidades de Samba da Bahia (Unesamba) e Manifestações Indígenas e Culturais do Estado da Bahia.

Marco - Para os representantes das associações, a discussão do direito de arena (expressão relativa à participação nos lucros decorrentes da exploração de imagem em transmissões na mídia, principalmente a televisiva) "se constitui como uma questão fundamental, histórica, um marco regulatório desse novo paradigma, capaz de determinar os parâmetros da consistência econômica [da festa] e sinalizar a intensidade das determinações políticas.

O "novo paradigma" diz respeito ao posicionamento público do prefeito, que propõe mudanças na organização do Carnaval, incluindo até uma revisão radical do Circuito Osmar (Centro), com a inversão do sentido dos desfiles - que passariam a ocorrer da Praça Castro Alves para o Campo Grande.

As associações se comprometem a apoiar "o posicionamento do prefeito, de se comprometer com o resgate da sustentabilidade econômico-cultural" da festa. E expõem a disposição de "interagir através do diálogo, pela união do trade carnavalesco, respeitando a diversidade das necessidades e interesses da cadeia dos arranjos produtivos, visando alcançar um ponto de equilíbrio na solução dos conflitos e divergências, objetivando um Carnaval plural e democrático".

Afródromo - Uma das inovações propostas para o Carnaval de Salvador em 2013 acabou adiada para 2014, tendo ocorrido apenas uma prévia na festa deste ano.

Trata-se do Afródromo, projeto encabeçado por Carlinhos Brown para levar entidades afros ao Comércio, que a prefeitura alegou não poder levar a cabo em 2013. A prévia aconteceu no domingo no Circuito do Campo Grande.

