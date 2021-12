Asa de Águia abre os desfiles dos trios no Circuito Dodô

O grupo Asa de Águia, à frente do bloco Cocobambu, foi a primeira grande atração desta quinta-feira, 27, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Comanda por Durval Lelys, a agremiação iniciou o desfile por volta das 18h.

Antes de começar o trajeto, Durval, que anima os foliões do bloco desde 1994, pediu proteção: " Hoje é o primeiro dia. Que Deus nos acompanhe", disse.

Em ritmo acelerado, o Asa de Águia tocou grandes sucessos como Com Amor, Dança da Manivela, Dança do Vampiro e muitas outras músicas do grupo que completa 27 anos neste Carnaval.

Ainda nesta quinta, passariam pelo circuito Barra-Ondina Timbalada, Saulo Fernandes, Léo Santana, Tuca Fernandes, Filhos de Jorge, entre outros.

O Asa de Águia volta a desfilar no sábado, 1º, puxando o Cocobambu. Já no domingo, segunda, e terça a banda anima os foliões do bloco Me Abraça.

