As Muquiranas levam amor e pistolas de água para a avenida

O amor se espalhou pelo circuito Osmar (Campo Grande) por volta das 16h deste sábado, 9, com a chegada do bloco As Muquiranas à avenida. Milhares de homens vestidos de Afrodite, a deusa do amor, são animados pela banda de pagode Saiddy Bamba.



Um dos mais irreverentes bloco do Carnaval de Salvador, As Muquiranas sempre leva para o Carnaval algum personagem relacionado ao universo feminino. Em 2012, a homenageada foi Cleópatra.



Ao entrar na Passarela do Campo Grande, os gritos de "Uh, é muquirana" se espalharam até para quem estava fora das cordas. Até que as afrodites, devidamente "armadas" com pistolas de água, pediram o sucesso do Saiddy Bamba, "Pistola do amor". Mesmo com uma proibição que partiu da direção do próprio bloco, a banda executou a música, e centenas de jatos d'água foram jogados para o alto.



"Eu tenho que tocar o que vocês estão pedindo, mas vamos ter cuidado para a água não atrapalhar o trabalho dos veículos de comunicação", disse o vocalista Alex Max, sobre a polêmica que teria sido motivo para a proibição.



