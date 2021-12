As Coisinha vão invadir a folia com Mais Médicas

Os rapazes do bloco As Coisinha querem se redimir e, neste Carnaval, vão às ruas para salvar vidas. Injeções e curativos estarão no kit das Mais Médicas, tema escolhido por "elas" para levar saúde e alegria aos foliões da Barra-Ondina, na sexta de Momo. A agremiação, criada pelos irmãos Gabriel e Tiago César, desfilará com 180 médicas de várias nacionalidades: de cubanas a espanholas. Com relação à polêmica do programa do governo federal, Gabriel responde que o que vale mesmo "é a diversão e a cura da infelicidade".

