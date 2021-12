Artistas baianos fazem a festa na noite do Troféu

Uma noite cheia de surpresas e muita diversão. Assim foi a cerimônia de entrega do Troféu Dodô & Osmar, realizada nesta terça-feira, 8, a partir das 20 horas, no Teatro Castro Alves (TCA), no Campo Grande.

Promovido pelo Grupo A TARDE em parceria com o Grupo Engenho, o evento é considerado a mais importante premiação do Carnaval de Salvador. Este ano, a premiação contou com o apoio da rádio Piatã FM e da TV Aratu, com o patrocínio do Iguatemi, Bradesco, Prefeitura de Salvador, Bahiatursa e Petrobras.

A festa, que teve o roteiro e a direção artística assinados por Elísio Lopes Jr., começou com uma homenagem aos 40 anos dos blocos afros. As cantoras Nadjane do Olodum, Iracema do Ilê Aiyê, Cláudia Costa, do Cortejo Afro e Karina, do Malê Debalê, fizeram um pot-pourri de algumas canções afros, que ganharam uma versão tecno.

Um dos prêmios mais esperados da noite foi o de Melhor Bloco Afro, cujo vencedor foi 'O mais Belo dos Belos'. O Ilê Aiyê levou o troféu sob muitos aplausos do público.

Presidente do bloco, Vovô do Ilê recebeu o troféu (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

Já a categoria Melhor Bloco do circuito Barra/Ondina ficou com o Camaleão. Na avenida, quem levou foi o bloco As Muquiranas.

Na categoria Melhor Bloco de Samba, venceu o Alerta Geral. A de Melhor Bloco Infantil ficou com o Algodão Doce e o de Melhor Afoxé quem levou foram os Filhos de Gandhy.

Márcio Vítor ganha Melhor Música

Uma das categorias mais concorridas foi a de Melhor Música, cujo vencedor o cantor Márcio Vítor, com a música Lepo Lepo. O prêmio foi anunciado pelo prefeito de Salvador, ACM Neto. Concorreram: Lepo Lepo (Felipe Escandurras e Magno Santana); Raiz de Todo Bem (Saulo Fernandes) e Tempo de Alegria (Gigi, Magno Santana e Felipe Escandurras).

A categoria Especial de Melhor Instrumentista de Guitarra Baiana foi criada este ano. O vencedor foi apontado pelos integrantes da família Macedo. Três artistas foram indicados: Robertinho Barreto (da banda Baiana System), Fred Menendez e Durval Léllys.

"É uma grande honra ganhar este prêmio. Isso é reflexo do trabalho que a (banda) Baiana vem desenvolvendo, ao dar destaque ao instrumento, em formato atual e não apenas como resgate musical", disse Robertinho.

"São 30 anos de trabalho. Eu nunca participei de algo tão grandioso. Foram tantos anos morando com Osmar, desde pequeno. Não tem como a guitarra baiana não fazer parte da minha vida", comentou Fred Menendez.

Durval Léllys diz que sempre foi fã número um de Armandinho. "Esta influência o fez crescer como artista.

Destaque Especial

Foi concedido prêmio de Destaque Especial para a Associação Carnavalesca de Entidades de Sopro e Percussão pelos quatro anos do "Circuito Sérgio Bezerra de Carnaval Acústico", para o Projeto Furdunçu e para o Microtrio.

Também receberam o mesmo prêmio o Afródromo, pela ação e empreendedorismo, e a banda Alavontê, pela criatividade e pela irreverência.

Um dos pontos altos foi a apresentação de Ivete Sangalo. Ela surgiu gloriosa, cantando Lepo Lepo em arranjo de jazz, com dançarinos em estilo de Broadway.

Ivete sensualiza com bailarino ao cantar Lepo Lepo (Foto: Eduardo Martins | Ag. A TARDE)

O espetáculo contou com os atores transformistas Valerie O'Hara e Rainha Loulou, seis humoristas, 10 bailarinos, 27 músicos, 30 ambulantes e inúmeros apresentadores, que se revezaram.

Os indicados ao troféu foram selecionados a partir de enquete realizada nos dias de folia por pesquisadores do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope). Eles estiveram nos três circuitos da festa, entrevistando os foliões.

O troféu de Melhor Figurino de Bloco Afro ficou com o Cortejo Afro.

O de Cantora Revelação foi para Mari Antunes, vocalista da banda Babado Novo. A artista concorreu ao prêmio com a cantora Jú Moraes. "Eu sempre acompanhei o Carnaval de Salvador de casa, lá em Itabuna. Estar aqui é ter um sonho realizado", disse Mari.

Único indicado à categoria Cantor Revelação, Felipe Pezzoni celebrou o retorno do Troféu. "Que bom que esse prêmio, tão importante para a música e o Carnaval da Bahia, voltou".

Bell Marques e Ivete Sangalo, que receberam o titulo de Hours Concours, foram os homenageados da noite. Ele pelos 35 anos de carreira e ela pelos 20 anos de trajetória como cantora.

O troféu de Melhor Cantora foi anunciado por Bell Marques. Claudia Leitte estreou na categoria. Já o troféu de Melhor Banda de Pagode ficou com o grupo Harmonia do Samba.

O diretor do Grupo A TARDE, Andre Blumberg, agradeceu aos patrocinadores. "Essas parcerias são fundamentais e ajudam a fazer do trofÉu Dodô&Osmar uma premiação ainda melhor".

A festividade foi transmitida em tempo real pelo Portal A TARDE e será exibido no sábado, às 19h20, na TV Aratu.

