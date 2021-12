Armandinho e Daniela empolgam fãs na Barra

Nos primeiros acordes da música Capoeira, de Daniela Mercury, o grupo formado pelos estudantes Fernando Silva, 24, Daniel Lima, 25, e Diego Ramos, 19, correu apressado em direção ao Farol da Barra. Tudo para acompanhar a "ídola" que, na noite de ontem, esteve à frente do bloco Crocodilo. Vestida em preto e vermelho, Daniela levou o tema "Paixão" ao Circuito Dodô.

E foi justamente paixão de fãs que fez os três amigos saírem de Camaçari (Grande Salvador) às 13h, para não perder nada da apresentação da artista. Para Fernando, esse é apenas mais um dos "sacrifícios" que faz para ver a cantora: "Em 2012 gastei o salário do estágio para comprar o abadá do bloco. Fiquei duro o restante do mês. Mas ela é linda, tem uma voz espetacular e vale o esforço".

Para o garçom Francisco Alves Lima, 28, ver Daniela custou mais do que sair mais cedo. Ele estava trabalhando em um camarote e desembolsou R$ 100 para um colega o substituir. Tudo isso para acompanhar o desfile de quem ele denomina "a melhor cantora do País". A cantora ainda recebeu como convidados o cantor Pablo e as participantes do programa The Voice Brasil (Rede Globo) Ludmillah Anjos, Dani Moraes e Daniela Prado.

Armandinho - Não muito longe de Francisco, as aposentadas Jaíra Mendes, 57, Valda Nunes, 56, e Maria José Nunes, 56, aguardavam ansiosas a atração logo atrás do Crocodilo: o Trio Armandinho Dodô & Osmar, mais uma vez sem cordas.

Moradoras da Barra e amigas desde a infância, as três seguem as apresentações da família Macedo desde jovens. "Carnaval, para a gente, é o trio de Armandinho. O resto, não nos interessa muito", disse Maria José.

Por conta de um defeito no som, o trio tocou uma música na saída e parou. Mas, para alegria das três, e dos outros muitos admiradores do "mago" da guitarra baiana, após passarem pelo Edifício Oceania o problema foi solucionado.

