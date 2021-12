Araketu escolhe rainha da folia

A Rainha do Ara, representante da banda durante o período de Carnaval, vai ser escolhida durante o ensaio do Araketu, que acontece na quinta-feira, 31, no Cais Dourado.

Ao todo, 27 garotas se inscreveram para concorrer a vaga, dessas, apenas 10 disputam a grande final. A vencedora vai faturar o prêmio de R$2mil e vai desfilar no trio da banda durante os dias da folia.

Além do concurso, o ensaio vai receber as participações especiais dos sertanejos Munhoz e Mariano, João Neto e Frederico e a cantora baiana Margareth Menezes.

