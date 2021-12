Após protesto de ambulantes, Nana inicia desfile na Barra

Um protesto dos ambulantes do circuito Dodô (Barra-Ondina) impediu o início do desfile do bloco Nana Banana neste segundo dia de carnaval em Salvador. Segundo testemunhas, por volta das 15 horas um grupo de ambulantes foi para frente do trio do Nana, que se preparava para sair com a Banda Chiclete com Banana, em protesto pela ação dos chamados "rapas" - agentes de fiscalização da Sucom.

De acordo com outros ambulantes que não quiseram se identificar, a polícia chegou e fez um acordo com o grupo para que ele deixasse o trio desfilar no circuito. Houve ainda, segundo informações, a ameaça de novo protesto caso os fiscais voltem a apreender o material de trabalho deles.

A reportagem de A TARDE tentou contato com a equipe da Sucom, mas sem sucesso.

