Aplicativo avalia serviços turísticos no Carnaval

Foi lançado nesta sexta-feira, 21, em Salvador, o aplicativo "Reclame Turismo", que permite avaliar a prestação dos serviços turísticos durante o Carnaval da capital baiana. A ferramenta é voltada para dispositivos móveis, como tablets e smartphones.

As queixas relatadas pelos turistas por meio do dispositivo serão analisados pela Secretaria do Turismo do Estado (Setur) e eles podem acompanhar, pelo próprio aplicativo, todas as medidas tomadas pelo órgão até a resolução do problema.

É possível avaliar meios de hospedagem, agências de viagem, locadora de veículos, bares e restaurantes, empresa de eventos, guias de turismo, serviço receptivo, serviço de informação e serviço de segurança.

A ferramenta foi apresentada pelo Governo, nesta sexta, aos integrantes do trade turístico baiano e dos órgãos de fiscalização ligados à defesa do consumidor, como o Procon e o Instituto Baiano de Metrologia (Ibametro).

Como baixar

Para baixar o aplicativo, que já está disponível para o sistema Android, no Google Play, e ficará disponível na Apple Store, para o sistema IOS, a partir do próximo dia 25, basta clicar aqui.

Para se cadastrar, o turista deve registrar nome, CPF ou passaporte, endereço, telefone, país, estado ou cidade de origem e e-mail.

O secretário do Turismo, Pedro Galvão, informou, em nota enviada à imprensa pela Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), que o aplicativo não se trata de uma ferramenta para constranger os prestadores de serviço, uma vez que as informações não serão públicas.

De acordo com ele, o aplicativo vai melhorar a qualidade do atendimento ao turista, seja nas áreas de transporte, hospedagem, alimentação e setor público.

O presidente da Bahiatursa, Fernando Ferrero, disse, também em nota, que a função do aplicativo é dar segurança ao turista que visita a Bahia, já que ele vai saber onde reclamar em caso de serviço mal prestado.

