Alinne Rosa se despede da avenida puxando o Cheiro de Amor

Com a avenida lotada, dentro e fora das cordas, Alinne Rosa se despediu do circuito Osmar puxando o bloco Cheiro de Amor nesta segunda-feira, 3. No último dia de folia, a cantora vai desfilar na Barra - Ondina e no ano que vem Aline terá um Carnaval em carreira solo.

Exibindo sensualidade e simpatia, a cantora aproveitou para agradecer ao público e produção. "Quero agradecer por todo carinho que vocês estão me dando. Principalmente de vocês meus fãs, mas também de toda equipe do Cheiro, que me pegou engatinhando e acreditou no meu talento. Hoje sou quase uma adolescente".

Então aproveitando a fase de puberdade, Alinne Rosa fez o bloco dançar ao som dos hits desse verão Lepo, Lepo e Beijinho no ombro. Essa última música, que fala da inveja de uma concorrente, Alinne cantou antes de falar da sua saída. Nos bastidores do Carnaval, circula a notícia de que ela estaria sendo boicotada pela produção do seu bloco. Será que foi uma indireta? Só Alinne Rosa para responder!

