Alinne Rosa exibe boa forma com vestido curto no Cpo. Grande

A cantora Alinne Rosa é mesmo uma das musas do carnaval de Salvador. Com um vestido curtinho dourado e spikes no cabelo, a cantora do Cheiro de Amor exibiu boa forma nesta segunda-feira, 11, no Circuito Osmar (Campo Grande).

Além de beleza e simpatia, Alinne também é dona de uma voz que há algum tempo já é a cara do Cheiro de Amor. Depois de cantar um antigo sucesso do grupo, "Vai sacudir, vai abalar", e "Ziriguidum", do grupo Filhos de Jorge, ela trouxe o arrocha para a passarela da folia, com a canção "Amor de Sobremesa".

O Bloco Cheiro desfila pelo segundo dia nas ruas de Salvador nesta segunda. Nos dois primeiros dias, o desfile acontece na Avenida. Nesta terça-feira, 12, o bloco vai à Barra.

