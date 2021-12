Alerta Geral leva samba para a Avenida

Quem anima a avenida por volta das 21h40 desta quinta-feira é o bloco Alerta Geral, que lota o circuito da festa. Com o tradicional chapéu de bamba e o abadá azul e branco, o folião do bloco acompanha as apresentações de Dudu Nobre, Fora da Mídia, Delcio Luiz, Fundo de Quintal, Neto Bala e Juliana Ribeiro.

Ao som de 'Vai lá, Vai lá", do Fundo de Quintal, os músicos animam os associados o, que seguem a Av. Sete de Setembro. Mais cedo foi a vez do trio sem cordas da banda Samba Maria e da cantora Claudya Costa, que cantaram sucessos do samba como " Andei lá" e "É D'Oxum".



