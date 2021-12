Agressões na face crescem 6% no Carnaval

De acordo com o balanço divulgado ontem sobre as ações em saúde no Carnaval, houve uma redução no número geral de atendimentos, tanto na rede estadual quanto na municipal. Porém o índice de lesões corporais aumentou 10%, em comparação com a festa do ano passado, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Chama a atenção o número de pessoas que necessitaram de intervenção da equipe de atendimento para agressões na face - equipe bucomaxilofacial da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) - que aumentou 6%.

A agressão física foi a principal causa de atendimentos nos postos dos circuitos. Dos 6.615 procedimentos feitos, 5,6% (370) necessitaram de intervenção da equipe de intervenção bucomaxilofacial. Em 2012, foram 349 casos.

De acordo com Miguel Setúbal, coordenador das equipes especializadas do município, o atendimento imediato às vítimas de agressões no rosto reduz em mais de 90% os riscos de deformações faciais irreversíveis.

"Existem casos em que, mesmo se a intervenção for feita apenas 30 minutos após o trauma, já fica difícil recuperar os dentes do paciente que eventualmente tenham sido afetados, por exemplo. Quando realizamos o procedimento de forma imediata, eliminamos quase que integralmente as chances de sequelas permanentes", explicou o especialista.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), seis hospitais, quatro unidades de emergência e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Escada e Roma, que funcionaram em apoio aos postos de saúde do município, registraram 217 atendimentos. Em 2012, foram 204.

Segundo dados da SMS, referentes até as 6h desta quarta, foi realizado o total de 6.627 atendimentos, distribuídos entre os 12 Módulos de Assistência à Saúde (6.615) montados pela prefeitura nos circuitos da folia e nas unidades fixas (12). Comparado com o ano passado, quando foram realizados 6.280 atendimentos, houve redução de 5,2%.

Segurança - De acordo com dados da SSP, houve aumento em diversos índices de registros de ocorrências policiais em comparação com o Carnaval 2012. O número de pessoas conduzidas para unidades policiais foi de 656 no Carnaval 2013, aumento de 150,3% comparado com 2012 (342 casos). O índice de prisões em flagrante aumentou 94,6%, saindo de 74, no ano passado, para 144 na festa deste ano.

Cresceu também o número de pessoas conduzidas às unidades policiais por uso e tráfico de drogas (115,3%) e apreensão de armas de fogo e branca (52,9%). Na opinião do secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, este aumento do registro de ocorrências decorre da "maior produtividade do trabalho policial". Segundo Teles Barbosa, 24 mil policiais trabalharam durante os dias de folia.

"Com a presença massiva de policiais, fazendo um trabalho de maneira preventiva, conseguimos ter um aumento na produtividade policial", defendeu o secretário. No quesito furtos, houve aumento de 15,3% (829 neste ano, contra 719 em 2012). Os registros de roubos aumentaram 1% (de 93 para 94 ocorrências). A Guarda Municipal apreendeu, no total, 15.187 armas brancas durante os dias de festa - sendo que deste total foram 14.055 espetinhos.

