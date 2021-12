Agerba estima que 125 mil devem deixar SSA no Carnaval

A Agerba estima que 125 mil pessoas devem deixar a capital baiana durante o Carnaval para passar a folia em cidades do interior. Para atender ao fluxo de pessoas que deve movimentar a Estação Rodoviária entre esta segunda-feira, 24, e a Quarta-feira de Cinzas, 5, as empresas vão disponibilizar 700 horários extras, além dos 540 horários regulares.

As cidades mais procuradas são as do Recôncavo como Maragogipe, São Félix, Cachoeira, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, Cruz das Almas e localidades litorâneas nas regiões da Estrada do Coco e Linha Verde, além de Itacaré, Ilhéus, Porto Seguro, Lençóis, Barreira, Vitória da Conquista, Juazeiro.

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia recomenda que os usuários antecipem a compra das passagens, e cheguem à Estação com 20 minutos de antecedência para evitar transtornos.

O usuário que se sentir prejudicado deve acessar a Ouvidoria da Agerba em box localizado no Embarque A da Rodoviária, das 8h às 18h. Também é possível registrar reclamação no Call Center da Agerba (0800-071-0080) das 7h às 19h, de segunda a domingo.

E ainda via e-mail ouvidoria@agerba.ba.gov.br ou na página da Agência na Internet, no link "Fale Conosco", ou por meio do fax: 0xx71-3115-4867.

adblock ativo