Agentes da prefeitura apreendem 3.608 armas brancas

Agentes da Guarda Municipal do Salvador (GMS) e da Coordenação de Licenciamento e Fiscalização apreenderam um total de 3.608 armas brancas neste sábado, 9/2 e domingo, 10/2 de Carnaval em Salvador. Entre elas, estão 3.311 espetinhos de churrasco, 169 facas e 128 garrafas de vidro. Segundo dados da GMS, 35 ocorrências foram registradas neste mesmo período. O número, apesar de representativo, ainda é menor do que o do ano passado, em que 41 ocorrências foram registradas.

Em nota, a Guarda Municipal do Salvador informa que diversas pessoas foram encaminhadas aos postos de saúde após passarem mal. Em um dos apoios, membros do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prestaram socorro a um senhor que participava de um desfile de bloco independente, na região do Campo Grande. O homem não resistiu e veio a óbito após o atendimento no posto de saúde.

