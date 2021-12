Afros e fanfarras abrem festa no Pelô

O desfile de blocos afros e as apresentações de fanfarras foram o destaque do primeiro dia de Carnaval no Pelourinho. As tradicionais marchinhas também animaram o modesto e diversificado público do circuito Batatinha, que costuma reunir crianças, adolescentes, adultos e idosos.



Uma marca da noite foram as fantasias. Muitos pais aproveitaram para caracterizar os filhos de personagens de histórias infantis, como princesas, piratas e super-heróis.



A doméstica Adriana Souza, 29, fantasiou o pequeno Cristian, 2, de homem das cavernas. "Carnaval é alegria, animação. Uma festa que reúne públicos diferentes, de classe alta e baixa, negros e brancos. Quero que meu filho cresça com este espírito", disse.



O primeiro bloco a desfilar foi o afoxé Bahia em Cena, que chamou a atenção com o figurino, coreografia e percussão. O presidente da entidade, Aldo Sá, afirmou que o Carnaval deste ano valoriza os blocos afros, mas acredita que é preciso avançar.



"Precisamos mais políticas de inclusão e valorização, para poder preparar um desfile mais elaborado. Os afros ganham muito desfilando no Batatinha, um circuito tranquilo, seguro e alegre", disse.



Vários ritmos



Nas ruas do Pelourinho, enquanto os blocos desfilavam, as pessoas aproveitavam as atrações nas praças, com direito a marchinhas, samba e pagode.



O técnico Nilton Ferreira, 46, aproveitou a noite para preparar o figurino de Filhos de Ghandy. "Estou com o bloco há 16 anos, é algo que faz parte da minha vida. O Carnaval de Salvador é especial porque é democrático", pontuou.



Outra marca do circuito foi a presença de turistas, entre estrangeiros e brasileiros. O contador Carlos Barbosa cumpre um ritual há sete anos: sai de Belém (PA) na quarta-feira, chega a Salvador na quinta-feira de Carnaval e vai direto ao Batatinha.



"É um ritual que pretendo cumprir por muito tempo. Eu confesso que gosto muito do Carnaval de Salvador. É muita alegria reunida", disse.



Ao lado da esposa e dos dois filhos, ele conta que, todos os anos, diverte-se nos três circuitos. "No sábado e domingo, vou para o Campo Grande e, segunda e terça-feira, para a Barra", afirmou.



O estudante norte-americano Patrick Bride, 22, está em Salvador pela primeira vez para curtir o Carnaval. "Conheço pessoas que falavam muito bem. Fiquei curioso e realmente estou encantado com tudo. É um mundo diferente", afirmou.

