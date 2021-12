Afródromo ocupará o Passeio Público, diz Vovô do Ilê

O presidente do Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, o "Vovô", revelou durante o seminário "Panorama Carnaval: propostas e soluções", no Teatro Jorge Amado, que no próximo ano o Afródromo será realizado no Passeio Público, contrariando o projeto inicial de Carlinhos Brown, que previa que o desfile acontecesse no bairro do Comércio.

"Ainda não vai ser no Comércio, mas continua sendo uma proposta válida que nada tem a ver com segregação. Trata-se apenas da criação de um novo espaço", opinou.

Vovô disse ainda que é necessário que os blocos afro se organizem para dialogar a respeito dos horários dos desfiles: "Não adianta reclamar, colocar a culpa nos empresários. É preciso organização para cobrar nossos direitos".

O presidente do Cortejo Afro, Alberto Pita, confirmou a mudança para o Passeio Público, no entanto, afirmou que só irá comentar sobre o assunto nesta quinta-feira, 16, no último dia do seminário, no qual participará da mesa "Carnaval em Movimento - do Afródromo às Fanfarras".

Duplo carnaval - Durante a mesa "A Copa e o Carnaval", que fez parte do seminário promovido pela Câmara Municipal de Salvador, o secretário do Escritório Municipal da Copa, Isaac Edington, afirmou que o carnaval da Copa, previsto para acontecer em junho de 2014, não passa de um desejo.

De acordo com o secretário, a festa, prevista para acontecer durante dois dias, na orla, ainda não foi planejada. "Acredito que seja uma ótima maneira de divulgar a cidade, mas ainda sequer estruturamos o carnaval de fevereiro", afirmou.

Embora o carnaval da Copa de 2014 ainda não esteja confirmado, estão previstas a realização de três exibições públicas de jogos nos bairros da Ribeira, Cajazeiras e Jardim de Alah, além do Fifa Fan Fest, evento realizado em parceria com a Fifa.

Também estarão inclusos no pacote de eventos um show do cantor Gilberto Gil, que será realizado no Teatro Castro Alves, além dos festejos em homenagem a Santo Antônio, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

"A agenda de eventos ainda está em processo de negociação entre o governo do Estado e a prefeitura de Salvador", afirmou o secretário Estadual da Copa, Ney Campello. Segundo ele, os eventos alternativos vão incluir a parte da população que não terá a oportunidade de assistir aos jogos na Arena Fonte Nova.

Na opinião do secretário do Escritório Municipal da Copa, Isaac Edington, os dois eventos esportivos servirão, para Salvador, como uma oportunidade de mostrar a cidade para os demais países que também acompanharão os jogos.

"Na Copa, todos os holofotes estão voltados para as cidades sedes. O carnaval pode se utilizar dessa janela para levar nossa festa para além do nosso país", disse.

Organização - Além da relação do Carnaval com a Copa, o evento discutiu, também, a organização dos desfiles dos blocos de trio para a festa de 2014.

De acordo com o pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Paulo Miguez, o critério utilizado para ocupar lugares privilegiados na fila de desfiles deveria se basear na importância cultural da agremiação para a festa.

"O horário da televisão é o grande determinante na ordem de entrada dos blocos. A cultura deveria ser o critério básico", afirmou.

Para tanto, o pesquisador sugeriu a abertura de editais públicos, para que cada bloco apresentasse um projeto que levasse em consideração a diversidade cultural do estado. "A organização não pode estar submetida aos interesses dos empresários", completou.

adblock ativo