ACM Neto diz que prefeitura irá lucrar R$ 10 mi no Carnaval

O Carnaval de Salvador 2014 será lucrativo para a prefeitura de Salvador, segundo o prefeito ACM Neto, que acredita no retorno de cerca de R$ 10 milhões. A expectativa foi anunciada nesta segunda-feira, 13, durante coletiva de imprensa de apresentação dos patrocinadores da festa, no Hotel Sheraton Bahia, no Campo Grande.

Segundo o prefeito, o patrocínio estará dividido entre Itaipava/Petrópolis (R$ 10 milhões), Schin/Brasil Kirin (R$ 10 milhões), Net ( R$ 8,1 milhões), Petrobras (R$ 7,2 milhões), Itaú (R$ 4,1 milhões) e Governo da Bahia (R$ 4,1 milhões).

Pelo anúncio de ACM Neto, serão R$ 45 milhões de receita bruta (arrecadação total) e R$ 38 milhões de renda líquida (despesas). Deste último valor, a prefeitura gastaria R$ 28 milhões e R$ 10 seria lucro.

Se os planos se concretizarem essa será a primeira vez que o Carnaval de Salvador irá se pagar. Essa também é a primeira vez que a festa soteropolitana terá como patrocínio duas cervejarias. A Petrópolis, proprietária da marca Itaipava, irá reinar no circuito Dodô (Barra-Ondina), enquanto que o Circuito Osmar (Campo Grande - Avenida) fica por conta da Kirin Brasil, dona da Schin.

Este ano, o Carnaval de Salvador acontece entre os dias 27 de fevereiro a 4 de março. O tema desta edição é "É Diferente, É Carnaval de Salvador" e homenageará os 40 anos dos desfiles dos blocos afro.

* Com informações de Luan Santos.

